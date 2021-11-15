Путь из Петербурга до Севастополя будет без пересечений дорог в одном уровне

Возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем», — цитирует ТАСС В.Петушенко.

Он также отметил, что трасса М-4, которая идет до Краснодара, трасса Москва — Санкт-Петербург и проект ЦКАД, который уже завершен, «сегодня позволяют нам создать ось Север — Юг от Санкт-Петербурга до Черного моря с учетом того, что наши коллеги построят трассу от Краснодара до Керченского моста».

Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае начнется строительство 119-километрового участка трассы А-289, ее планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Работы будут проходить в рамках федерального проекта.