Подлодку С-49 отбуксировали в подземный музей в Балаклаве

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России совместно с военными моряками Черноморского флота завершили очередной этап масштабной реконструкции музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок.

Дизельную подлодку проекта 633 доставили из Севастополя в бухту Балаклавы. Она займет почетное место в сухом доке в качестве музейного экспоната, который заранее реконструировали и подготовили военные строители.

Сначала была проведена пробная транспортировка полностью музеефицированной и поэтому неуправляемой лодки. 8 ноября два буксира доставили ее со стапелей Севморзавода в Южную бухту. Четыре дня спустя, получив благоприятный прогноз погоды, рано утром 12 ноября, когда море спокойное, подлодку отбуксировали в Балаклаву, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ближайшее время лодку разместят в сухом доке. Для 78-метровой субмарины подготовлен 100-метровый сухой док, где она станет на четыре бетонных кильблока.

Посетители музея смогут увидеть С-49 только в конце текущего года. Создание же внутренней экспозиции станет следующим этапом создания корабля-музея и может занять довольно продолжительное время, сообщил ТАСС директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Эдуард Крайнов.

Балаклавский музейный комплекс находится в ранее засекреченном объекте 825 противоатомном подземном убежище, прорубленном в скале для укрытия и ремонта подлодок.

Первый этап его обновления военные строители завершили к 9 мая 2021 года. До этого экспозиции представляли собой лишь настенные баннеры, стенды и витрины с экспонатами. Теперь атмосфера аутентичной противоатомной подземной базы в толще скалы дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

Субмарина ПЗС-50 (до 1995 года С-49) построена по проекту 633. В 1960-е годы ее экипаж выполнял задачи на Черноморском флоте и в Арктике. В 1969 году она вновь была включена в состав ЧФ. В 1995 году подлодка списана из состава ВМФ и оставалась в Южной бухте Севастополя как плавучая зарядовая станция. В 2019 году ПЗС-50 исключена из состава Черноморского флота.