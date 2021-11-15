Обязательный техосмотр отменят, но не всем

С 1 марта 2022 года должны вступить в силу изменения в Административный кодекс, отменяющие обязательное прохождение технического осмотра автомобилей. Но на транспорт, который используется в служебных и коммерческих целях, изменение не распространяется.

С 1 марта 2022 года должны вступить в силу изменения в Административный кодекс, отменяющие обязательное прохождение технического осмотра автомобилей. Но на транспорт, который используется в служебных и коммерческих целях, изменение не распространяется.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Это решение коснется примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов и облегчит жизнь многим гражданам.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Вместе с этим в Госдуму стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом: как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты — 2000 рублей. Точно ли техосмотр станет необязательным?

Пресс-служба парламента решила разъяснить ситуацию. Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен.

Однако, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты Государственной Думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль.