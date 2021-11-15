Новости Севастополя

Мемориальные доски Папанину нужно менять или снимать

Тексты на памятных досках, посвященных знаменитому полярнику, содержат фактические ошибки.

Тексты на памятных досках, посвященных знаменитому полярнику, содержат фактические ошибки.

На заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя было рассмотрено обращение жительницы города по вопросу мемориальных досок, посвященных дважды Герою Советского Союза контр-адмиралу Ивану Папанину.

— Автор сообщает, что в городе имеется две мемориальные доски, из которых следует, что Папанин одновременно учился в двух разных школах, одна из которых — №6. Однако установлено, что Папанин учился в земской школе, которая располагалась на месте нынешней музыкальной школы №2. Здесь в 2020 году тоже была установлена доска, но ее текст содержит ряд изъянов, — объяснил суть обращения председатель комитете Вячеслав Горелов.

По его словам, в ходе консультаций выяснилось, что доска на школе №6 установлена ошибочно. Это подтвердил и представитель Клуба любителей истории города и флота.

Депутаты поддержали предложение, направить обращение в департаменты культуры и образования с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в текст мемориальной доски у музыкальной школы №2 и демонтажа мемориальной доски на здании школы №6. Другой вариант — изменить текст, чтобы он соответствовал историческим фактам.

Иван Папанин (1894-1986 гг.) — прошел на Черноморском флоте путь от матроса до адмирала, был начальником первой в мире дрейфующей станции в научной экспедиции на Северный полюс, возглавлял полярные станции, участвовал в ВОВ, потом работал в Академии наук СССР. Помогал развитию ИнБЮМа. Звание Почетного гражданина Севастополя присвоено И.Папанину 29 декабря 1979 года.

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