Мемориальные доски Папанину нужно менять или снимать

Тексты на памятных досках, посвященных знаменитому полярнику, содержат фактические ошибки.

На заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя было рассмотрено обращение жительницы города по вопросу мемориальных досок, посвященных дважды Герою Советского Союза контр-адмиралу Ивану Папанину.

— Автор сообщает, что в городе имеется две мемориальные доски, из которых следует, что Папанин одновременно учился в двух разных школах, одна из которых — №6. Однако установлено, что Папанин учился в земской школе, которая располагалась на месте нынешней музыкальной школы №2. Здесь в 2020 году тоже была установлена доска, но ее текст содержит ряд изъянов, — объяснил суть обращения председатель комитете Вячеслав Горелов.

По его словам, в ходе консультаций выяснилось, что доска на школе №6 установлена ошибочно. Это подтвердил и представитель Клуба любителей истории города и флота.

Депутаты поддержали предложение, направить обращение в департаменты культуры и образования с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в текст мемориальной доски у музыкальной школы №2 и демонтажа мемориальной доски на здании школы №6. Другой вариант — изменить текст, чтобы он соответствовал историческим фактам.

Иван Папанин (1894-1986 гг.) — прошел на Черноморском флоте путь от матроса до адмирала, был начальником первой в мире дрейфующей станции в научной экспедиции на Северный полюс, возглавлял полярные станции, участвовал в ВОВ, потом работал в Академии наук СССР. Помогал развитию ИнБЮМа. Звание Почетного гражданина Севастополя присвоено И.Папанину 29 декабря 1979 года.