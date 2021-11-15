Круглосуточную вакцинацию отменили

Решение о переводе двух мобильной нунктов вакцинации — на площади Нахимова и площади Захарова — с круглосуточного режима работы на обычный принято 15 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Решение о переводе двух мобильной нунктов вакцинации — на площади Нахимова и площади Захарова — с круглосуточного режима работы на обычный принято 15 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Оба пункта будут теперь будут открыты с 8.00 до 20.00. Как прозвучало на совещании, такие перемены связаны со снижением в последнее время потока желающих вакцинироваться.

— Темпы вакцинации стали потихонечку снижаться. Я смотрю по двум нашим круглосуточным пунктам: если раньше там и ночью приезжали, очереди стояли по 30 и по 40 человек, то сегодня за всю ночь пришли 13 человек, вчера 15, позавчера — 17. Тем не менее, мы все пункты все равно оставляем работать. У меня просьба поддержать перевод двух круглосуточных пунктов на Нахимова и Захарова в обычный режим. Чтобы нам ресурсы экономить и медиков не держать, — обратился с просьбой глава горздрава Вмиалий Денисов к главе города и получил одобрение.

По словам директора департамента здравоохранения, по состоянию на утро 15 ноября первым компонентом противоковидной вакцины привито 213 тысяч человек, вторым — 177 тысяч, ревакцинировано 25 тысяч.