Конкурс моделистов завершен, но выставка продолжается

Названы победители Первого Всероссийского фестиваля стендовых моделей и миниатюр «Севастопольский бастион».

Лауреаты определены в двух возрастных категориях и в пяти номинациях: флот, бронетехника, авиация, диорамы, миниатюры. Среди юниоров лауреатами стали Максим Тихонов, Виктория Горюнова, Евгений Лебедев, Олег Кубасов, Иван Козырь, Александр Андрияш. В старшей возрастной категории — Юрий Лазарев, Никита Седой, Никита Ищенко, Роман Лебедев, Павел Литвин, Юрий Лазарев, Михаил Кузьменко, Владимир Алферов. Специальные призы получили Руслан Аницаев, Андрей Нерсесьян, Станислав Мирошниченко, Маргарита Скоробогатова, София Писклова.

Спонсорами фестиваля и призового фонда выступили телекоммуникационная группа «Крымком», производитель красок для стендового моделизма «Акан», ТПО «Микродизайн», интернет-магазин «Я — моделист», производитель высококачественных деталей для стендовых моделей «Бегемот».

Самой юной участнице конкурса из города Карасук, Новосибирской области С.Пискловой в этом году исполнилось шесть лет, почетному гостю «Севастопольского бастиона» и самому возрастному моделисту — капитану 2 ранга в отставке севастопольцу Валерию Мещанинову — 87.

Всего на выставке представлено 260 моделей от сотни участников из разных уголков России.

— Союз моделистов Севастополя в августе этого года в рамках форума «Армия -2021» организовал небольшую выставку «Флот во все времена». Это была наша проба пера. Потом возникла идея провести в городе фестиваль моделистов «Севастопольский бастион». Думали, что это будет региональный конкурс. Но посыпались заявки из разных уголков страны — Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Новосибирская область, Набережные Челны, Казань, Кострома. Так мы вышли за границы региона, — рассказал председатель сообщества «Союз моделистов Севастополя» Андрей Макарчук.

Фестиваль проводился в двух форматах. С 3 по 7 ноября — в дистанционном режиме, а с 8 по 14 ноября — состоялся открытый показ моделей фестиваля в Доме Офицеров Черноморского флота.

— В первую неделю конкурса в открытой группе моделистов «Вконтакте» мы выкладывали фотографии, видео, прямые эфиры с авторами и видеорепортажи. Второй этап заключался в проведении выставки, на которой экспонировались уменьшенные копии боевых кораблей, подлодок, самолетов, а также миниатюрные диорамы сражений, — объяснил А.Макарчук.

Несмотря на то, что конкурс завершился 14 ноября, выставка продолжает работать. Увидеть модели участников фестиваля можно до 21 ноября в Екатерининском зале ДОФа. Для посещения необходим QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.