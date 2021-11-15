Эпидпорог по ОРВИ превышен

В Севастополе превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ составляет 51,8%.

В Севастополе превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ составляет 51,8%.

Такую цифру 15 ноября на аппаратном совещании в правительстве города озвучила главный санитарный врач Анна Мелюх. По ее информации, по отношению к предыдущей неделе это небольшой процент повышения.

— По сравнению с предыдущей неделей, отмечено даже снижение заболеваемости на 15,2 %, — сообщила А.Мелюх.

Удельный вес заболевших взрослых за неделю составляет 79,4%, детей до 14 лет — 17,9%.

Наиболее интенсивно вовлечены в эпидпроцесс дети до двух лет, здесь показатели заболеваемости составляют 103 случая на 10 тысяч населения.

На сегодня закрыты три группы в двух детских садах.