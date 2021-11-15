Детектив расскажет о золоте «Черного принца» и репрессиях 30-х годов

Автор остросюжетных женских детективных романов Ольга Баскова на самом деле — учительница русского языка и литературы севастопольской средней школы №3 с углубленным изучением английского языка Ольга Сивакова.

Помимо преподавания в школе, О.Сивакова известна как состоявшаяся писательница, автор теперь уже многих популярных детективов, вышедших в серьезных столичных изданиях.

Среди самых известных ее произведений — «Красная ночь», «Лестница, ведущая вниз», «Познакомлю со смертью», «Правду знают ангелы», «Рассвет для тебя», «Самое справедливое убийство», «Трижды одинокий мужчина», «Ты будешь только моей» и др.

Да, есть у нее такое удивительное профессиональное качество — создавать и лихо закручивать сюжет буквально из ничего. Впрочем, в основе ее очередного детективного романа «Золото «Черного принца» из серии «Артефакт&Детектив» лежит история, связанная с затонувшим у крымских берегов английским кораблем «Черный принц», который, как некоторые до сих пор утверждают, был гружен золотыми монетами для выплаты жалованья английским солдатам — неважно, что поиски сокровищ в результате многих экспедиций так и не дали результатов.

Автору удалось соткать из этого вполне исторического факта по-настоящему увлекательную историю, персонажами которой стали старушка Нонна Вальцпруф, простившаяся с жизнью по не вполне понятным причинам, и ее соседка, журналистка Катя Зорина, которая решила эту загадочную смерть расследовать.

Впрочем, фабула романа этим происшествием не ограничивается, а переплетается с другими обстоятельствами — давними и недавними, о которых читатель узнает, погрузившись в невероятные сюжетные переплетения.

Как рассказала «Севастопольской газете» сама писательница, книга написана в 2006-2007 годах, и была издана в московском издательстве «Вече» в 2011 году. Теперь вторую жизнь роману дало также столичное издательство ЭКСМО.

— Об истории, связанной с «Черным принцем», писали многие. У Куприна есть рассказ «Листригоны», а Михаил Зощенко в свое время был допущен к секретным материалам по поводу выводов комиссии по расследованию обстоятельств гибели «Черного принца». У него есть исследование, которое посвящено этой теме, — рассказала О.Сивакова.

Однажды ей попала в руки книга Владимира Мельникова о репрессированных, и описанное там натолкнуло ее на мысль создать собирательного героя, который бы включил в себя образы репрессированных севастопольских военачальников — Кожанова и Мустафьева. Таким героем в романе стал Шаткин. Его антипод — Викторов, вобравший в себя черты тех, кто, имея в руках власть, использовал ее в личных целях.

— Это роман в романе. Сюжет ведется в двух планах — одна история идет от 1854 года, со времени гибели «Черного принца», потом действие переносится на 30-е годы 20 века и продоложается до нашего времени. Современное расследование — это вторая линия, в ходе которого предпринимаются попытки понять, куда делось золото «Черного принца», — рассказала О.Сивакова.

Остается добавить, что книга издана тиражом в три тысячи экземпляров, роман можно купить в сети магазинов «Читай-город», а также в интернет-магазинах.