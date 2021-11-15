Будут новые правила обмена поврежденных купюр

Государственная Дума 9 ноября приняла в третьем чтении закон, который должен упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями при операциях по обмену и замене банкнот.

О том, что изменится после его вступления в силу, рассказали в пресс-службе Госдумы.

Что происходит сейчас

Финансовые организации обязаны до приема денег идентифицировать клиента. Идентификация не проводится, если:

— сумма операции не превышает 15 тысяч рублей;

— физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей;

— гражданин покупает ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 40 тысяч рублей, а в случае расчета по карте — до 200 тысяч рублей.

Как будет в случае подписания закона

Согласно принятому закону, при обмене банкнот различного достоинства и замене поврежденных купюр на сумму не более 40 тысяч рублей спрашивать у клиента паспорт или другой документ, устанавливающий личность, будет не нужно.

При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Однако, если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения, он все равно сможет потребовать у клиента паспорт.