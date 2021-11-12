В возрождение курорта на озере Мойнаки вложат 35 млрд рублей

Власти Крыма и инвесторы подписали соглашения, согласно которым на восстановление курорта около озера Мойнаки под Евпаторией будет вложено 35 млрд рублей.

О том, что глава Крыма Сергей Аксенов и руководители компании «Славянский дом» и «Симферопольской девелоперской компании» подписали соглашения о взаимодействии, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Крыма со ссылкой на гендиректора Дмитрия Ворону.

«Соглашения предусматривают строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг озера Мойнаки. Общая сумма инвестиций является рекордной в этом году и составит порядка 35 миллиардов рублей, из которых капитальных инвестиций более 27,6 млрд рублей. Это будет комплексное решение задачи по восстановлению традиций императорской грязелечебницы в Евпатории», — сказал Д.Ворона, слова которого привели в пресс-службе.

В рамках реализации инвестпроектов будет создана инфраструктура как для кратковременного, так и постоянного проживания, отдыха, лечения и реабилитации. «Есть множество медицинских показаний, когда людям лучше проходить курсы лечения и восстановления постоянно. Поэтому приоритетом является прежде всего рекреационная инфраструктура, поскольку грязелечебница такого уровня и масштаба должна быть приспособленной для круглогодичной реабилитации людей», — добавил Ворона.

Как отметил С.Аксенов, это хорошие проекты для Крыма.

«Стройка, как я уже говорил, это драйвер для развития экономики, смежные отрасли развиваются. Будет построено в Крыму более 400 тысяч квадратных метров — апартаменты, гостиницы и жилье. На мой взгляд, замечательный проект. Инвесторы построят два детских сада, общая вместимость детских садов до 400 детей. И совместно они строят набережную возле озера Мойнаки. Все это без бюджетных средств, — сказал глава Крыма. — Мы со своей стороны предоставляем инфраструктурный кредит на реконструкцию подстанции «Мойнаки». В первую очередь там 1 млрд 300 млн рублей».

Проекты предполагают строительство современных туристических и жилищно-рекреационных комплексов, дошкольных учреждений, трансформаторной подстанции, детских и спортивных площадок, обустройство зеленых зон и набережной вокруг озера Мойнаки. В пресс-службе корпорации развития добавили, что проекты будут завершены в течение девяти лет.

Курорт «Мойнаки»

Активное развитие курорта началось в 1887 году. В 1897 году озеро было признано имеющим общественное значение. В 1913 году лечебница была награждена большой серебряной медалью Всероссийской гигиенической выставки. Лечебница прекратила свою работу в 2007 году.