В СевГУ разработали уникальный стенд для исследования беспилотников

Севастопольские ученые разработали уникальный, единственный в России стенд, позволяющий проводить комплексные исследования динамики беспилотных летательных аппаратов широкого спектра, сообщила пресс-служба СевГУ.

Стенд состоит из опор, которые образуют опытную площадку пятиметровой высоты, размерами восемь на восемь метров. На опоры на растяжках подвешивается и фиксируется беспилотный летательный аппарат массой от 2 до 200 килограммов. Стенд оснащен восемью высокочувствительными тензодатчиками, которые позволяют измерять силы, воздействующие на летательный аппарат с высокой точностью.

«Когда у нас есть восемь сил, мы можем понимать очень точно, как работает каждый винт, какова их эффективность, отрабатывать элементы, связанные с динамикой, смотреть, как быстро винты отрабатывают внешнее возмущение, например резкий поток бокового ветра», — рассказал директор Института национальной технологической инициативы Сергей Дудников.

С помощью стенда можно отрабатывать ситуации посадки на наклонную поверхность.

«Когда беспилотник приземляется, дополнительные силы возникают и от земли. Поток, направленный на землю, отражается от нее и определенным образом воздействует на летательный аппарат, причем это воздействие вихревое, сложное. Комплекс позволяет экспериментально увидеть влияние этой силы», — пояснил ученый.

Также на стенде можно проводить исследования по влиянию на коптер ветровой нагрузки. Мощность вентилятора 4 кВт, скорость ветра — до 18 м/с. В дальнейшем ветровая установка будет модернизирована, ее мощности будут увеличены в девять раз.

«Мы можем создавать ветер разной силы, направления и характера и фиксировать, как беспилотник справляется с воздействием боковых ветров».

Сейчас ученые испытывают на стенде аппарат весом 2 кг, но в дальнейшем планируют работать с прототипом беспилотного аэротакси и мультикоптерным ротором с газотурбинным двигателем.

К испытаниям более крупных летательных аппаратов ученые приступят в начале следующего года.