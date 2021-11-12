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Ученые работают над цифровой погодной картой Севастополя

Экспериментальный образец адаптивного автоматизированного метеорологического модуля для мониторинга состояния окружающей среды разработали ученые СевГУ. Разработка направлена на увеличение точности прогноза погоды и достоверности климатических исследований.

Модуль сможет измерять температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, в перспективе интенсивность и количество осадков, в режимах функционирования, подстраивающихся к динамике развития погодных условий. Это повышает автономность работы комплекса без вмешательства людей.

Сейчас стенд с метеодатчиками проходит испытания, в ходе которых будет выявлена наиболее оптимальная конфигурация датчиков метеорологических параметров для создания измерительного модуля в сборке. Далее он может быть запущен в мелкосерийное производство, сообщила пресс-служба университета.

Распределив измерительные приборы в разных точках города, ученые планируют получить не усредненную, а подробную его цифровую погодную карту.

«Для решения достаточно узкой задачи сделали специальный стенд, на котором одновременно разместили несколько разных датчиков для фиксации стандартных метеорологических параметров, которые они передают на сервер в оперативном режиме. Перед нами стояла задача выявить наиболее оптимальный датчик, сделать серию аналогичных и распределить их по городу для, чтобы получить детальную цифровую карту погодных условий. Сейчас уже идет сборка пяти измерительных модулей», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории «Молекулярная и клеточная биофизика» СевГУ Владислав Евстигнеев.

Также ученые университета разработали программную часть, которая управляет самим оборудованием, отсылает данные на сервер, обрабатывает показания с использованием математических моделей, собирает аналитику и визуализирует цифровую погодную карту.

Проект лег в основу одного из направлений, которые решает университет в рамках программы «Приоритет-2030».

Речь идет о стратегическом проекте — создании цифрового двойника геосистемы приморской территории на примере Севастополя и окрестностей, где данные об атмосфере, морской среде, городских процессах будут дублироваться в цифровом пространстве. А значит, можно будет моделировать любые сценарии и прогнозировать влияние человека на регион и изменения климата.