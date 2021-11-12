Сообщите о коррупции среди судебных приставов на «горячую линию»
Во вторник, 16 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Севастополю состоится горячая телефонная линия, по вопросам борьбы с коррупцией и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц службы.
Звонки будут приниматься с 9.00 до 13.00 по телефону (8692) 41-14-81.
На вопросы граждан ответят сотрудники отделения собственной безопасности УФССП России по Севастополю.
Конфиденциальность всей поступившей информации гарантируется, по каждому сообщению будет проведена соответствующая проверка.
— Ни одно сообщение не останется без внимания, — обещает отдел по взаимодействию со СМИ Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю.