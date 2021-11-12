Проводят Всероссийскую онлайн-олимпиаду по пожарной безопасности

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по городу Севастополь, олимпиада проводится с целью расширения кругозора и знаний учащихся в области истории Отечества, героев-пожарных и спасателей, повышения интереса к профессии, а также воспитания культуры безопасного поведения подрастающего поколения в области пожарной безопасности.

Правила предусматривают ответы на 30 тестовых вопросов за 30 минут. Вопросы предполагают проверку знаний правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.

Участие в олимпиаде предполагается по трем возрастным группам: 8–10 лет (младшая группа), 11-15 лет (средняя) и 16-18 лет (старшая). В составе послендней могут также проверить свои знания и взрослые. .

Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября 2021.

Победителям (1-3 места) обещаны дипломы, которые организаторы отправят на адреса электронной почты, указанные участниками при регистрации.