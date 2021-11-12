После ковида легко подхватить пневмонию, бронхит и кожные инфекции

Основная причина осложнений после коронавируса — ослабление иммунитета. Организм пациентов становится уязвимым для других инфекций.

Основная причина осложнений после коронавируса — ослабление иммунитета. Организм пациентов становится уязвимым для других инфекций.

— Пневмония, бронхит, кожные инфекции — самые распространенные заболевания после лечения от covid-19, — рассказывает и.о.главного врача Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму Туйаара Санникова.

В- и Т-лимфоциты являются основными защитниками иммунной системы, а более, чем у 83% человек, перенесших коронавирус, их число резко снижается, поэтому даже незначительные раны на эпидермисе заживают долго и могут стать очагом инфекции даже спустя 4-11 недель после выздоровления

Чтобы не запустить развитие последующих после коронавируса заболеваний, рекомендуется через 4-6 недель пройти углубленную диспансеризацию. Прежде всего, это стоит сделать пациентам из группы риска — имеющим хронические заболевания: сахарный диабет, онкологические и аутоиммунные патологии, болезни легких, сердца и сосудов, а также с нарушениями обмена веществ.

Диспансеризация включает в себя измерение сатурации, спирографию (спирометрию), клинический и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки и выявление уровня концентрации D-димера в крови (показывает риски тромбоза).