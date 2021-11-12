Подводную лодку ведут в музей в Балаклаве

Утром в пятницу, 12 ноября, из Южной бухты Севастополя начата транспортировка подлодки С-49 в Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве.

Музей в этот день закрыт для посетителей. Лодку поставят в сухой док подземного музея в качестве полноценного экспоната.

«Началась транспортировка с 7 часов утра. Силами специалистов Черноморского флота лодка была музеефицирована», — сказал ТАСС представитель флота.

Работы по ремонту и музеефикации С-49 проводились в Северном сухом доке Севморзавода. В понедельник, 8 ноября, лодку вывели из дока и отбуксировали в Южную бухту на несколько дней.

Пока нет информации, будет ли подводная лодка доступна для посетителей музея в Балаклаве.