Из-за производства аварийных работ в Севастополе остались без воды 39 улиц.

Об этом сообщается на сайте ГУПС «Водоканал».

— В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 11.11.2021 г. подача воды c 20:30 до 15:00 12.11.2021 г. (ориентировочно) производиться не будет в районе улиц Коммунистическая, Сафронова, Азарова, Киевская, Революции 1905 года, Ивана Голубца, Матюшенко, Авдеева, Ковпака, Руднева, Симферопольвская, Черноморская, Льва Толстого, Галины Петровой, Харьковская, Яна Гамарника, Мелитопольская, Мечникова, Репина, 30-32, Вакуленчука, 17-25, Меньшикова, Глухова, Краснодарская, Дунайская, Воронежская, Черцова, Пугачева, Юдина, Жени Дерюгиной, Декабристов, Кожанова, Токарева, Соловьева, Гидрографическая, Гоголя, 5-я Бастионная, Рябова, Супруна, Генерала Острякова, 1-3, Кошевого, 2-6, Николая Музыки, Кожанова, Куликово поле, п.Дальний.

Как сообщили «Севастопольской газете» в единой диспетчерской службе города, без воды остались сотни домов и тысячи пользователей. Водоканал планировал справиться с ситуацией 12 ноября до 10.00, однако выполнение работ пришлось продлить до 15.00.

О том, где именно произошла авария, не сообщается.