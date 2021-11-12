Мастер дает вторую жизнь велосипедам для маленьких и больших детей

Симферополец Андрей Бобров ремонтирует и передает велосипеды детям из малообеспеченных семей. К благотворительному проекту «ВелоДобро» он подключился в ноябре прошлого года.

Симферополец Андрей Бобров ремонтирует и передает велосипеды детям из малообеспеченных семей. К благотворительному проекту «ВелоДобро» он подключился в ноябре прошлого года.

Мастер рассказывает, что на него вышли ребята из Казани, которые запустили у себя этот проект в 2018 году. Через два года решили расширяться и занялись поиском единомышленников, включив в этот список и крымского энтузиаста велодвижения, которого оказалось совсем не сложно обнаружить через соцсети.

А.Бобров стал одним из 13 человек, которые активно включились в проект.

Его собственной мотивацией стало увлечение велосипедами и стремление популяризировать и вовлекать все больше крымчан в передвижение по полуострову на велосипедах.

Он и сам водит велотуры по Крыму, в Симферополе проводит экскурсионные велопрогулки и не без гордости рассказывает, что уже обучил езде на велосипеде полторы сотни симферопольцев. Одним словом, велосипедную тему считает своей.

— Речь идет о велосипедах, которые становятся ненужными в семьях, где подросли дети. Как правило, такие велосипеды годами простаивают в сараях или на балконах, пылятся невостребованными на дачных участках. Мы с удовольствием принимаем их, приводим в порядок и передаем тем, кому они нужны, но нет средств для покупки новых, — рассказал «Севастопольской газете» А.Бобров.

По его словам, восстанавливать, как правило, приходится седла, рули, педали, колеса, иногда красить. Распространением отремонтированных велосипедов занимаются, как правило, местные общественные организации, которые выявляют потребность в таких подарках и составляют списки тех, кому они нужны.

Так, в Севастополе уже налажено сотрудничество с общественной организацией «Севастопольские мамы», туда уже передано больше 50 велосипедов.

Кроме Севастополя, старые новые велосипеды нашли новых юных владельцев в Бахчисарайском и Октябрьском районах, а также в самом Симферополе — всего около сотни.

Уже в процессе к проекту подключились еще несколько ребят-волонтеров.

Правда, с мая по сентябрь реализацию проекта пришлось на время приостановить — А.Бобров отправился на велосипеде во Владивосток. Зато по возвращении возобновил работу с удвоенной энергией. Сейчас, например, готовит еще одну партию велосипедов для Севастополя. А вообще, на сегодня запасся работой примерно на всемь месяцев вперед.

— Каждый месяц нам приносят 10-15 велосипедов, причем, любых — от детских трехколесных до серьезных горных. Даже самокаты несут. И хотя это не наша специализация, восстанавливаем их тоже, — улыбается А.Бобров.

Он не скрывает, что его подвижническая деятельность нуждается в гуманитарной и финансовой помощи.

Считает, что самый ее идеальный вид — руками, поскольку процесс восстановления очень трудоемкий. Ну, и, конечно, есть потребность в финансах. Запчасти стоят денег, на ремонт одного велосипеда нужно, в среднем, 400 рублей.

— Сейчас я коплю деньги на ресивер для воздуха и краскопульт, которые стоят около 20 тысяч рублей, а их у меня сейчас нет. Потому пока приходится красить кисточкой. Частенько приносят ржавые велики, но детям же их надо передать красивыми! — поясняет А.Бобров.

Словом, желающим поддержать проект и помочь сделать велодобро А.Бобров предлагает войти на его странички ВКонтакте — «ВелоДобро в Крыму» или «Крымвел».

Кстати, заодно, посмотреть, что из всего этого получается.

Адрес приема велосипедов: Симферополь, ул.Нижняя, 37.