Гидронавт-исследователь презентовал свои легенды

В Севастопольской Морской библиотеке состоялась презентация книги Анатолия Таврического «Легенды и сказания Крыма» и карты чудес, затонувших сокровищ, кладов и аномальных зон полуострова.

В Севастопольской Морской библиотеке состоялась презентация книги Анатолия Таврического «Легенды и сказания Крыма» и карты чудес, затонувших сокровищ, кладов и аномальных зон полуострова.

Книга «Легенды и сказания Крыма» — многократно переизданное и дополненное издание севастопольского издательства «Альбатрос». В издании представлены переработанные широко известные крымские предания, а также современные легенды, написанные автором в настоящее время.

Отредактированные легенды

— Впервые эта книга вышла в свет в 2011 году. В нее помимо всем известных легенд, собранных Никандром Марксом и Василием Кондараки, добавились новые, которых раньше в Крыму не было, — рассказывает автор.

А.Таврический отредактировал старые легенды, потому что, по его мнению, любое слово, написанное с отрицательной энергетикой, продолжает фонить и в наше время. В новом издании их 53, 10 из которых новые. Это легенды о скале Нефертити возле Сухой речки, сфинксах Королевской долины, расположенных недалеко от села Залесное, скале Корона и семерых братьях под селом Куйбышево, скале Лягушка (Бака Таш) в Судаке.

— У нас в Севастополе есть скала Нефертити. Скала есть, а легенды нет. Не порядок! Вот я и подумал, восполню пробел. Попробовал — не пишется. Тогда решил, надо к скале идти. Пришел, прислонился к ней, а ночью во сне пришла идея. Объект должен сам тебе рассказать, что было, потому что все обладает энергетикой, цивилизационной памятью о своем создании, — раскрывает секреты творческой кухни А.Таврический.

А вот предание о скале Лягушка в Судаке ему помогла сочинить внучка его товарища Аринка.

— В Судаке есть скала Лягушка. Про нее были написаны слабые легенды. Три года я тоже пытался, но никак. И вот приезжает внучка моего товарища — Аринка. Когда ей было пять лет, она такие вещи про планеты рассказывала, которые даже взрослые академики не знают. Мы пообщались, я ее «мудрейшей» называю, и как-то у меня все пошло и поехало и получилась красивая легенда, ведущая во времена Ахилла (персонаж древнегреческой мифологии, участник Троянской войны, один из главных героев «Илиады» Гомера), — разоткровенничался сочинитель.

По его словам, написанная им книга заинтересует любого читателя «от мала до велика», но немного больше — людей романтических.

Говоря о творческих планах, А.Таврический отметил, что в настоящее время в московском издательстве также готовится к выходу его сборник рассказов «Приключения крымчан на суше, на море и на небесах», повествующий о путешествиях по Индии, Цейлону и Камбодже.

Карта чудес

В отличие от книги легенл, карту чудес пока не переиздавали.

«Карта чудес, затонувших сокровищ, кладов и аномальных зон Крыма» впервые была издана в 90-е годы. На ней обозначены древние города и поселения, страна Русколань и Атлантида, клады и сокровища, закопанные в Крыму и под водой. Показаны тектонические разломы Крыма и места появления Черноморского, карадагского змея Блеки.

— Многие ученые не хотят признавать истинную историю Руси и такие древние письмена, известные как Книга Велеса (предания народов Востока и Запада) или Голубиная книга (русский духовный стих конца 15 — начала 16 века, проливающих свет на происхождение мира, людей, сословий и фольклорную космографию), — жалуется А.Таврический, а тем не менее, по его мнению, в них сокрыт глубинный пласт истории страны Русколань и ее столицы Кияр (прародительницы Руси). Страна эта в былые времена распространялась от Кавказа до Крыма.

— Археологи нашли ее в районе Эльбруса, сейчас там ведутся раскопки, — утверждает «легендарный» писатель.

В завершении он рассказал о пророчестве, которое в одном горном монастыре поведал ему индийский провидец Баба. Монах имел видение, что в 2024 году в Россию придут перемены и все измениться и будет великолепно.

Анатолий Таврический — севастопольский криптозоолог, гидролог-исследователь; работал штурманом, капитаном на судах Черноморского вспомогательного флота СССР, подводных аппаратах «Севастопольского экспериментально конструкторского бюро подводных исследований». Последние лет 20 путешествует по различным экзотическим странам и занимается сочинительством.