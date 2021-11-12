Проезд по улице Катерной к Южному молу ограничат до середины марта

Такой приказ издан департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя 11 ноября 2021 года. Как изложено в документе, временные ограничения связаны с выполнением строительно-монтажных работ на объекте «Мартыновский канализационный коллектор».

«Ввести временное ограничение дорожного движения всех видов транспортных средств, за исключением транспорта средств оперативных и экстренных служб Севастополя, транспортных средств лиц, проживающих и работающих в зоне действия введённых временных ограничений движения, по участку автомобильной дороги от дома №52 по ул.Катерной в направлении в сторону Южного оградительного мола с 18.11.2021 до 14.03.2022», — говорится в приказе дептранса.

Тем же приказом ООО «СоюзДонСтрой», выполняющему работы на коллекторе, предписано обеспечить разработку схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с существующими требованиями.

Напомним, что первоначально намеченный срок сдачи канализационного коллектора в декабре 2021 года перенесен на 1-й квартал 2022 года.