Дорогу в Юхариной балке должны заасфальтировать до 10 декабря

Работы начаты в середине октября. Подрядчик должен выполнить благоустройство подъездов к аэродрому «Юхарина балка» и к СНТ «Ветерок».

Исполнителем контракта назначено АО «Севастопольское управление дорожного строительства». Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, сумма контракта 30,5 млн рублей, длина дороги 4,3 км, работы нужно завершить до 10 декабря текущего года. Срок гарантии на выполненные работы — три года.

Напомним, жители садовых товариществ «Скиф», «Интеграл», «Таврия», «Огонек», «Кипарис», «Ветерок», «Слип», расположенных в районе Юхариной балки неоднократно обращались к городским властям с просьбой заасфальтировать дорогу к их домам в районе аэродрома в Юхариной балке.

В середине октября стало известно, что благодаря дополнительному соглашению с правительством Москвы Севастополю выделено 200 миллионов рублей на ремонт дорог. Пятую часть от этой суммы удалось направить на дорогу в Юхариной балке.

Как сообщил глава транспортного департамента Павел Иено, вокруг аэродрома в Юхариной балке дорогу делают по программе «Благоустройство грунтовых дорог».

«Все знают о проблемах в Севастополе с проездами, которые не стоят на балансе дорожников. В этом году совместно с заксобранием мы определили механизм и запустили в работу трехлетнюю программу по обустройству таких проездов», — рассказал П.Иено, уточнив, что список дорог формируется на основании обращений муниципалитетов.