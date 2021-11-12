17 ноября алкоголь продавать не будут

В соответствии с законом «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» запрещена розничная продажа алкогольных напитков 17 ноября — в Международный день студентов.

В соответствии с законом «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» запрещена розничная продажа алкогольных напитков 17 ноября — в Международный день студентов.

Руководители торговых организаций обязаны обеспечить информирование покупателей о запрете в наглядной и доступной форме, сообщило правительство Севастополя.

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.