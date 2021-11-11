За этот год в Севастополе банки выявили полсотни фальшивых купюр

Чаще всего подделывают номинал в 5000 рублей: за три квартала обнаружено 39 таких банкнот. Кроме того, выявлены две поддельные 100-долларовые купюры.

Такую статистику дали в региональном Отделении Центробанка России.

Большинство фальшивок поступает в оборот через торгово-сервисные предприятия. Центробанк запустил программу обучения кассиров навыкам определения признаков подлинности и платежеспособности банкнот. За девять месяцев 2021 года обучение прошли 700 человек по всей стране, 550 из них успешно сдали тест.

Для самостоятельной проверки подлинности банкнот без использования специального оборудования эксперты Отделения Севастополь ЦБ РФ рекомендуют обращать внимание как минимум на три защитных признака. Специальные защитные элементы должны определяться на ощупь, быть видны на просвет и визуально изменяться при наклоне или повороте банкноты.

Проверить подлинность банкнот можно на сайте ЦБ в разделе «Наличное денежное обращение» либо с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России», которое показывает, где и какие защитные признаки расположены на банкнотах.