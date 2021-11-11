В двенадцати регионах РФ ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Санкт-Петербург, Краснодарский, Ставропольский и Пермский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Белгородская, Амурская и Калужская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет.

В остальных регионах страны такое требование введено для отдельных категорий граждан, среди которых сотрудники торговли, представители властей, медики и учителя, сообщает ТАСС.

С начала пандемии коронавирусом в России, по данным федерального оперативного штаба, заразились 8952472 человека, выздоровели 7687317 человек, умерли 251691. Во многих регионах, по данным местных властей и оперштабов, чаще болеют пенсионеры.

В Иркутской области с 15 октября введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в том числе граждан старше 60 лет. Приангарье стало одним из первых российских регионов, внедривших эту систему, которая оказалась эффективной, — к началу ноября в области темпы вакцинации выросли в пять раз, в настоящее время план по прививкам против коронавируса выполнен более чем на 60%.

Власти Санкт-Петербурга 9 ноября внесли в нормативные акты требование об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет, указав, что это решение принято для защиты наиболее уязвимых горожан. В первую очередь — пожилых и людей с хроническими болезнями.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 11 ноября также постановило ввести в регионе обязательную вакцинацию для тех, кто старше 60 лет. Согласно документу, первый компонент они обязаны ввести до 13 декабря, второй — до 13 января 2022 года. В постановлении уточняется, что в последние две недели прирост заразившихся коронавирусом составляет 16,7%, в возрастной структуре заболеваемости удельный вес лиц пенсионного возраста достигает 28,5%.

Ранее обязательная вакцинация для пожилых была введена в Пермском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Амурской, Белгородской и Калужской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

Ситуация в других регионах

Почти во всех остальных регионах России прививки от коронавируса обязали сделать отдельным категориям граждан. В основном требование касается тех, кто работает с населением, — силовиков, медиков, сотрудников торговли и учителей. Кроме того, в курортных регионах — на Кубани и в Крыму, привиться должны не менее 80% сотрудников отелей и гостиниц, а в ряде регионов вакцинации также подлежат сотрудники средств массовой информации.

Однако в некоторых субъектах, Севастополь в их числе, вакцинация носит рекомендательный характер, лица старше 60 лет переведены на самоизоляцию.