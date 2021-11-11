«Самые дружные дворы» не успевают благоустроить

На реализацию проектов, победивших в конкурсе «Самый дружный двор», осталось меньше двух месяцев. Но к некоторым объектам благоустройства так и не приступили.

«В настоящее время идет подготовка к проведению строительно-монтажных работ и ведутся мероприятия по определению подрядных организаций, часть проектных работ находится на завершающем этапе», — сообщили в департаменте городского хозяйства на просьбу «Севастопольской газеты» пояснить, как на самом деле реализуется конкурс «Самый дружный двор». Сколько из 50 дворов-победителей в этом году уже осуществили мечту по благоустройству, а сколько уже и мечтать устали?

На прямые вопросы в департаментах любят отвечать отписками без конкретики. И в этот раз редакцию в общих чертах заверили, что реализация программы находится у горхоза на особом контроле. «Еженедельно проводятся совещания с заказчиком и исполнителями проектных и строительно-монтажных работ, рассматриваются и согласовываются дополнительные пожелания жителей, возникающие в ходе выполнения работ», — сказано в ответе.

Будем контролировать каждую копейку

Жильцы дома по ул.Хрулева, 12, участвовали в конкурсе «Самый дружный двор» в 2020 году и выиграли два миллиона рублей на благоустройство придомовой территории. Реализовать проект должны в этом году. По информации председателя дома Любови Ищенко, до середины лета проект с места не сдвинулся.

— По моим сведениям, только в июне губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал бумаги на выделение денег. За эти средства мы хотели на двух небольших участках площадью 167 кв.метров установить тренажеры. В августе проектировщики (проектные работы оплачиваются из выделяемых на благоустройство средств) нарисовали нам аж четыре тренажера, ограждения, искусственное покрытие, но люди такой проект не приняли, — рассказывает Л.Ищенко.

По ее словам, активисты дома сами нашли поставщика тренажеров, который за те же деньги обязался поставить вместо четырех — 12 тренажеров, предложив покупателям скидку в 25%.

— Мы сообщили представителям горхоза, что будем контролировать каждую копейку. Пока тянули, цены на металл выросли, все подорожало. Теперь, чтобы приобрести и установить 12 тренажеров, нам необходимо не два, а 2,56 млн рублей. Поскольку такие проекты осуществляются при финансовой поддержке горожан, так называемого самофинансирования, то мы готовы собрать еще 30 тысяч рублей, но этого нам все равно не хватит, — объясняет старшая по дому.

При этом на ее запрос в социальных сетях, когда начнутся работы, департамент городского хозяйства пообещал — в ноябре. На два последних месяца года были сдвинуты сроки по благоустройству и внутридворовой территории «дружных дворов» по ул.Блюхера, 20 и 22.

Начнут в ближайшее время

Что работы по благоустройству дворов начнут в ближайшее время, подтвердила и депутат Нахимовского муниципального округа Елена Бабичева. Она сообщила «Севастопольской газете», что волноваться не стоит.

— Проекты все выполнены, завершены. Все будет реализовано, — считает Е.Бабичева.

Она рассказала, что в этом году произошел скачок цен на металл и дерево, поэтому в изначально заложенные в смету суммы не вложились. Проекты пришлось пересматривать. А жильцы дома №12 по ул.Хрулева, по ее информации, сначала планировали простое благоустройство двора — установку скамеек, малых архитектурных форм и прочие, потом все переиграли и решили устанавливать во дворе тренажерную площадку. Хотя, по словам депутата, многие жильцы с этим так и не согласились. И снижение цены на спортивное оборудование может сказаться на качестве тренажеров.

— В любом случае строительство начнется в ближайшее время, — отметила Е.Бабичева и посетовала, что в доковидные годы такие проекты реализовывали за шесть месяцев, а теперь «и года не хватает».

— На сегодняшний день проводятся мероприятия по поиску подрядчика. Многие компании не имеют достаточно средств, чтобы начать производство работ, — уточнила депутат и тут же успокоила, сообщив, что деньги (проект реализуется на средства Москвы) никуда не денутся, поскольку по дополнительному соглашению сторон сроки выполнения работ могут быть пролонгированы.

Напомним, что в 2021 году было запланировано благоустройство 50 дворовых территорий в рамках конкурса «Самый дружный двор» на общую сумму 75 млн рублей. По итогам конкурса нынешнего года, который проходил в Севастополе в шестой раз, в 2022 году планируют благоустроить еще 50 дворов на ту же сумму.