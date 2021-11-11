Проблем с вакциной в городе нет

В настоящее время в медицинских учреждениях и на складах Севастополя в наличии находится больше 40 тысяч доз вакцины «Спутник V», более тысячи доз «Спутника Лайт» и в незначительном количестве присутствуют вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

В настоящее время в медицинских учреждениях и на складах Севастополя в наличии находится больше 40 тысяч доз вакцины «Спутник V», более тысячи доз «Спутника Лайт» и в незначительном количестве присутствуют вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Такие данные привел главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения города Сергей Грыга.

— В целом по нашему региону проблем с вакциной нет. У нас достаточно вакцины «Спутник V». На сегодняшний день в медицинских учреждениях и медскладах находится порядка 40 тысяч доз. Есть небольшие количества вакцины «КовиВак» и «ЭпиВак», чуть больше 200 доз того и другого препарата, и 1300 доз «Спутник Лайт». Основная масса последней вакцины разбросана по подразделениям горбольниц №4 и №9, — рассказал С.Грыга.

По его словам в течение ближайших 12 дней ожидается очередная поставка девяти тысяч доз «Спутник Лайт».

Главный эпидемиолог подчеркнул, что в настоящее время недостаток вакцины для ревакцинации наблюдается во всех регионах РФ, поскольку все заводы ее производящие работают буквально с колес. В свою очередь, конкретных данных о поступлении вакцин «КовиВак» и «ЭпиВак» в департаменте пока нет, но по опыту поставок ее поступление следует ожидать также в ближайшие две недели.

Для получения коллективного иммунитета, по новому постановлению Правительства РФ и Министерства здравоохранения, необходимо привить 80% всего населения субъекта. В Севастополе — это 40 тысяч человек. Кроме того, на начало ноября ревакцинацию прошли уже больше 24,5 тысяч севастопольцев.

— Если брать глобально, с учетом переболевших, то нам еще нужно привить более 40 тысяч горожан, — сообщил С.Грыга.

Он также успокоил жителей Севастополя, взбудораженных новостью, что женщине по ошибке вкололи второй компонент другой вакциной.

— Мы — люди, а люди могут ошибаться. Мы не единственный регион, где выявляются такие случаи. По каждому из них будет проведена проверка медучреждений, — пообещал С.Грыга и добавил, что в принципе, это иммунологические препараты и нанести вред здоровью они не могут.

Первый компонент используют для выработки основного иммунитета, после укола человек получает защиту в более чем 60%. Второй — необходим для бустеризации (усиления) имеющегося иммунитета. Поэтому, по словам С.Грыги, если человек получит вместо второго компонента вакцины «КовиВак» или «ЭпиВак» второй компонент «Спутник V», то здоровью человека это не навредит.

Ревакцинироваться доктор-чиновник посоветовал через шесть месяцев бустерной вакциной «Спутник Лайт», при этом он отметил, что если по разным причинам срок ревакцинации будет отсрочен на несколько недель, то «это не страшно».

Тем, кто коронавирусом уже переболел С.Грыга рекомендовал не ждать полгода, а по самочувствию сделать прививку через две-три недели после болезни и желательно любой двухкомпонентной вакциной.