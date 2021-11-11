Больницам нужно восемь тонн жидкого кислорода в сутки

Сложившаяся ситуация с поставками медицинского кислорода в Севастополе напряженная, но контролируемая, сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

— В «красную зону» мы, разумеется, не пойдем, только по территории, — этими словами А.Кулагин встретил журналистов у ворот инфекционной больницы.

Тема пресс-подхода — обеспеченность городских ковидных госпиталей кислородом. Накануне в правительстве страны прозвучало, что Севастополь — в худшей пятерке по обеспеченности кислородом.

— Поправлю, Севастополь не назвали антилидером по количеству кислорода. Его назвали в числе субъектов, где отмечена напряженная ситуация по поставкам кислорода, связанная с логистикой и длинным плечом поставок, — сразу уточнил замгубернатора.

— Вот это первый модуль. Это рампы с баллонным кислородом, а вот генераторы запасные. Если пропадает электроэнергия, они автоматически включаются. Вот там — ПЦР-лаборатория, а здесь — запасная рампа, на случай, если жидкий кислород оказывается в дефиците, подключают баллоны, которые начинают работать на корпуса, — сопровождает импровизированную экскурсию по больнице А.Кулагин.

Остановку для пресс-подхода решают делать прямо на дороге, по которой от въездных ворот следуют машины скорой помощи. Почти сразу выставленные рядком телекамеры приходится собирать и освобождать проезд — поток «скорых» не прекращается.

Вернув все в исходное, А.Кулагин рассказывает, что для обеспечения севастопольских ковидных госпиталей предусмотрено несколько систем: заправка жидким кислородом больших бочек-газификаторов, из которых кислород уже в газообразном состоянии, подается по трубам в корпуса. По второму варианту у каждого корпуса установлены так называемые рампы и кислородные баллоны — таких в заправленном режиме в инфекционной больнице постоянно находится 170 штук. Третий вариант — палатные концентраторы.

А.Кулагин напомнил, что в Первой горбольнице также работает промышленный концентратор емкостью 200 литров, его задача — обеспечивать травматологический корпус (ныне это ковидный госпиталь) кислородом.

— Сейчас мы заключаем контракты на поставку трех промышленных концентраторов мощностью до тысячи литров в минуту. Они будут установлены в инфекционной больнице, в Первой горбольнице и больнице №9. Что касается поставок, то, к сожалению, в Крыму нет производителей жидкого кислорода, ближайшие находятся в Ростовской области и Краснодарском крае, — сообщил А.Кулагин.

Но при довольно напряженной ситуации сбоев в поставках нет.

— Другое дело, что распределение обеспечивает Минпромторг РФ, и оно, как правило, идет на ближайшие двое-трое суток, — пояснил вице-губернатор, заверив, что, несмотря на нюансы, все пациенты обеспечены кислородной поддержкой.

По его информации, в сутки больницы Севастополя расходуют 7-8 тонн жидкого кислорода. Около тонны каждый день с октября поставляют военные.

В некоторых случаях, как, например, в пансионате «Изумруд», где лечатся легкие и среднетяжелые пациенты и не требуется поточной поставки кислорода, используют палатные концентраторы. Их сейчас в городе 350 штук.

Для лечения пациентов средней тяжести идет поток примерно 10 литров в минуту, примерно такой объем производит палатный концентратор. Тяжелым пациентам, которые находятся на аппаратах ИВЛ, нужен кислородный поток до 15-18 литров в минуту.

— Запасов жидкого кислорода сейчас нет ни в одном субъекте РФ. Весь кислород поставляется с колес в больницы, дальше идет оборот автотранспорта, привозится новый кислород. Так работает вся страна, — рассказал А.Кулагин.

Напомним, что в настоящее время в Севастополе открыты ковидные госпитали в инфекционной больнице (все корпуса плюс два новых модуля), перепрофилированы 9-я больница с новым модулем, травматологический корпус Первой горбольницы с подводкой кислорода и концентратором на 200 литров. Дополнительно открыты «Изумруд», отремонтированный корпус ОХЧ в Инкермане и четырехэтажный корпус Первой городской больницы.