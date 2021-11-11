На повороте на Молочную балку у авторынка устанавливают светофоры

Севавтодор начал работы по обустройству светофорного объекта на пересечении улицы Отрадная с Фиолентовским шоссе.

На данном перекрестке уже нанесена новая разметка, которая изменила схему организации дорожного движения.

ГБУ «Севастопольский Автодор» просит водителей быть внимательными на данном участке дороги.

До конца года в Севастополе должны установить светофоры на шести аварийно-опасных участках. В том числе — у перехода у кинотеатра «Россия» и на ул.Правды.