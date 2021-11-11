Горнолыжный курорт в Крыму можно создать на Ангарском перевале

Гора Ай-Петри не подходит для создания горнолыжного курорта на полуострове, однако пригодный район расположен неподалеку — на Ангарском перевале.

Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в эфире крымского телеканала «Миллет».

Власти Крыма в 2019 году заказали у экспертной организации исследование на пригодность для катания склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Специалисты должны были изучить запасы источников воды в районе будущих трасс. Подобная оценка в регионе проводилась впервые за всю историю.

«Министерством было проведено исследование с несколькими фирмами крупнейшими в России, которые занимались строительством горнолыжных курортов, и потенциальная возможность меньше на Ай-Петри, потому что там карстовые породы, там уходит вода — не сохраняется снег. А на многих курортах [в мире] снег сохраняется даже летом. Но есть возможности в районе Ангарского перевала, [на склонах горы] Чатыр-Даг», — цитирует ТАСС В.Волченко.

Он отметил, что основным вопросом остается соблюдение природоохранных требований. «Не такая простая история, но она возможна. Потенциальная возможность для какого-то количества спортивных трасс (у нас не будут многокилометровые трассы, нет просто такого перепада высот). Это прорабатывается сейчас правительством, есть интерес у инвесторов», — добавил министр.

Директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона ранее сообщал, что создание курорта планируется начать в 2022 году.