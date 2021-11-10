Знаменитые деревья начнут охранять, как только подготовят документы

В правительстве Севастополя готовят проекты постановлений о создании особо охраняемых природных территорий — памятников природы регионального значения. Речь идет о «Платане Палласа», «Фисташке на мысе Сарыч» и «Можжевельнике высоком «Патриарх Тавриды».

Уведомления об этом размещены на сайте правительства города. Как сообщается, инициатором создания документа является департамент природных ресурсов и экологии Севастополя. В настоящее время проекты документов проходят независимую антикоррупционную экспертизу.

Решение продиктовано законом «Об утверждении перечня перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя» №544-ЗС, принятым от 9 сентября 2019 года.

— Для того, чтобы этот закон работал, необходимо было провести обследование этих деревьев по определенной методике, указав координаты и площадь охраны, а также нанести на кадастровую карту, чтобы их охранная площадь не накладывалась на другие выделенные участки, — прокомментировала подготовку документа «Севастопольской газете» заведующая лабораторией фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталья Мильчакова.

По ее словам, через полгода после принятия закона была создана межведомственная комиссия, составлены комплексные экологические обоснования (КЭО). Второй этап работы состоит в разработке положения для каждого из трех объектов.

— Положение является нормативно-правовым актом, без которого не имеет права существовать ни одно ООПТ. Они станут публичными паспортами объектов, доступными к обсуждению, но после принятия не подлежат обжалованию, — пояснила Н.Мильчакова.

Она также сообщила, что в ближайшее время комиссия намерена обсудить проекты документов, затем в течение месяца все юридические службы их согласуют, и потом на том же сайте правительства появится информация о создании данных объектов.

Необходимость принятия документа, по ее словам, усугубляется возрастом деревьев. Для самих же деревьев создание ООПТ означает, что департамент будет иметь основание включить их в государственную экологическую программу Севастополя и выделять средства на уход и лечение.

Что касается доступа к двум из трех этих уникальных деревьев, то остается надеяться, что по закрытым нынче территориям, на которых они оказались, в перспективе будут разработаны экологические маршруты или проложены экологические тропы. Однако это уже вопрос не к ученым, а к совсем иному ведомству.