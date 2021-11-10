Выставку Айвазовского продлили

В экспозиции представлены работы великого мариниста Ивана Айвазовского, посвященные городу и Черноморскому флоту: «Малахов курган», «Корабль «Двенадцать апостолов», «Вход в Севастопольскую бухту», «Осада Севастополя», «Черноморский флот до Крымской войны на Феодосийском рейде», а также единственная в коллекции Феодосийской галереи этюдная работа художника «Осада Севастополя 1854 года».

«Айвазовский в Севастополе» — это проект Музея героической обороны и освобождения Севастополя, Российской государственной художественной галереи и Феодосийской картинной галереи им.Айвазовского, в которой сейчас ведется масштабный ремонт.