В Алсу и Морозовку ведут газ

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на результаты инженерных изысканий, выполненных для разработки проектной документации по газификации населенных пунктов, расположенных в урочище Алсу в Балаклавском районе Севастополя.

Пресс-служба ведомства сообщает, что экспертиза проводилась повторно.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя на 2017-2020 годы». Газопровод высокого давления длиной 9,44 км и диаметром 200 мм протянут от точки подключения к газораспределительному пункту с выходами низкого и среднего давления.

Застройщик — ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Инженерные изыскания выполнил генпроектировщик ООО «СтройГарант».