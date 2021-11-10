Приглашают на выставку моделей «Севастопольский бастион»

Работы участников Первого Всероссийского фестиваля стендовых моделей и миниатюр «Севастопольский бастион» можно увидеть в Екатерининском зале Дома офицеров флота.

Проведение фестиваля планировалось на время осенних каникул, но в связи с объявленными с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями первая неделя мероприятия прошла дистанционно. А с 8 по 14 ноября работы участников фестиваля можно посмотреть в Екатерининском зале Дома офицеров флота.

В экспозиции представлены уменьшенные копии боевых кораблей, подлодок, самолетов, а также миниатюрные диорамы сражений. На фестиваль заявлены судомоделисты со всех концов страны: Таганрога, Казани, Ижевска, Пскова, Петропавловска-Камчатского, Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга.

Для посещения выставки необходим QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.