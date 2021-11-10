Праздник здорового тела и духа пройдет без зрителей

Сильнейшие атлеты России и мира 13 ноября будут состязаться в Севастополе — на территории кластера «Центральный» парка «Патриот» ЮВО (аэродром «Южный» в Молочной балке) состоится турнир «Люди сильнее машин-2021».

Атлеты будут соревноваться в эстафете с тяжестями, буксировке колесной военной техники на скорость в упряжке, приседаниях в специальной тяжелой раме.

В рамках турнира «Люди сильнее машин-2021» состоится попытка установления рекорда России среди ветеранов (возраст 40+) в весовой категории до 95 кг и рекорда мира среди мужчин по подъему гигантской гантели весом 100 кг.

В связи с эпидемиологической обстановкой спортивное мероприятие пройдет без присутствия зрителей, на открытом воздухе при участии не более 50 человек, сообщила пресс-служба парка.

Парк «Патриот» ЮВО является соорганизатором турнира и постоянным партнером спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира».