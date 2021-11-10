На ремонт парома затратят больше, чем на его покупку

На ФГУП «13-й судоремонтный завод» успешно завершился доковый ремонт подводной части парома «Адмирал Истомин». Такая информация размещена на сайте ГУП «Севэлектротранс» им.А.С.Круподерова».

На ФГУП «13-й судоремонтный завод» успешно завершился доковый ремонт подводной части парома «Адмирал Истомин». Такая информация размещена на сайте ГУП «Севэлектротранс» им.А.С.Круподерова».

Как сообщается, в ходе ремонта выполнено докование судна, замер остаточных толщин металлического корпуса, очистка и окраска подводной части корпуса, замена протекторной защиты, а также ремонт донно-забортной арматуры и винторулевых комплексов с заменой резинотехнических изделий.

«Доковые работы успешно завершены. Паром спущен на воду и перешел к следующей стадии ремонта. Полностью завершить ремонт планируется до конца 2021 года, после чего на линию запустят два парома», — сообщается на сайте.

Кто ремонтирует и за сколько?

Для определения исполнителя ремонтных работ пассажирского парома «Адмирал Истомин» 23 июля 2021 года был проведен конкурс, который выиграла севастопольская компания ООО «Сориус». Она прежде уже ремонтировала данное плавсредство. Стоимость контракта 32,896 млн рублей.

Но на заседании бюджетной комиссии заксобрания 22 октября были рассмотрены изменения в городской бюджет, в том числе касающиеся выделения на плановый ремонт парома «Адмирал Истомин» 23 млн рублей. И эти изменения депутаты утвердили.

Расхождение почти в 10 миллионов! Но оказалось, что на заседании просто перепутали цифры местами. В законе о корректировке бюджета, принятом 28 октября, подписанном и вступившем в силу, на ремонт парома предусмотрено именно 32,896 млн рублей.

Второе непонятное обстоятельство в том, что благодарность за выполненный ремонт подводной части парома сайт «Севэлектротранса имени А.С.Круподерова» адресует сотрудникам флотского 13-го завода, а не подрядчику — ООО «Сориус».

Остается напомнить, что оба парома — «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев» приобретены в собственность города в конце 2016 года. На это из резервного фонда было выделено 59 млн рублей.

Таким образом, нынешний ремонт одного из «адмиралов» обойдется больше стоимости самого приобретения.