На фестивале рисовали абстракцию

На региональном фестивале художественного творчества «Твой взгляд», итоги которого подвели в начале ноября, участники выражали себя в стиле «абстракция».

Мероприятие организовала и провела команда Севастопольской станции юных техников с целью развития навыков рисования и развития креативности среди детей.

Фестиваль провели в онлайн-формате и в официальной группе, предложив

конкурсантам такжн побыть архитекторами, сочинителями рассказов, книжными иллюстраторами, коллажистами и критиками.

В финал вышли 28 человек, каждый из которых получил индивидуальный набор для выполнения заданий.

Надо было проявить свои таланты, работая на бумажном стаканчике, на деревянной поверхности, на тканевом шоппере, а также в графическом редакторе.

В рамках фестиваля также прошел конкурс «Save art», где надо было создать рисунок в стиле «кубизм» на тему безопасности дорожного движения.

Интереснее всего с заданием справились Артем Тодоров, Надежда Овинова и Ева Ольховская.

Победителями и призерами же самого фестиваля стали Яна Лыхина, Анастасия Хаиндрава и Борис Новицкий (средняя возрастная группа), а также Таисия Ермоленко, Валентина Хрущ и Анна Суслова (старшая возрастная группа).