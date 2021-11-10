Ялтинский депутат задержан по делу о шпионаже

Мужчина, задержанный в Ялте по подозрению в государственной измене, оказался депутатом местного городского совета, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Это депутат горсовета Ялты от «Единой России», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. По данным службы, мужчина с 2017-го по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»).

Он уже не депутат

Как выяснилось, задержанный был лишен депутатского мандата за день до задержания. «Его лишили полномочий 8 ноября, задержали 9 ноября», — сказал собеседник агентства.

На сайте правительства Крыма в разделе решений сессии городского совета Ялты размещен документ от 8 ноября 2021 года, в котором сообщается о сложении полномочий депутата Юрия Ломенко. Из текста документа следует, что горсовет удовлетворил заявление депутата, который сам просил о сложении полномочий. Он был избран по одномандатному округу от партии «Единая Россия».

В пресс-службе Ялтинского городского суда уточнили, что Ю.Ломенко арестован на два месяца. Соответствующее ходатайство было направлено в суд следователем ФСБ России.