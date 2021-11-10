И тоннель пророют, и рокаду проложат

Вице-премьер Марат Хуснуллин 9 ноября провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой обсуждались поручения президента по застройке мыса Хрустальный.

«Сегодня провел встречу с @razvozhaev.m обсудили итоги поездки Президента в Севастополь и дальнейшие планы развития города!» — написал вице-премьер в своем инстаграме.

Пост губернатора о встрече был более пространным. «В частности, речь шла о расширении территории парка культурного комплекса на мысе Хрустальный и строительстве транспортной магистрали улица Генерала Петрова – улица Пожарова», — сообщил М.Развожаев, подчеркнув, что тоннель поможет освободить территорию комплекса от транзитного транспорта.

Президент побывал в Севастополе 4 ноября и указал городским властям, что нужно отказаться от мысли строительства на мысе Хрустальный многоэтажек, даже если они считаются служебным жильем для сотрудников культурного кластера. Губернатор с этим согласился и пообещал найти для домов другое место.

Целесообразность строительства 300-метрового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова должен определить проект планировки и межевания территории ул.Капитанской, который в настоящий момент выполняется.

Попросили вспомнить про рокаду

В комментариях к этому посту жители Севастополя отмечали, что и в других районах города нужно радикально решать вопросы с пробками на дорогах: «Озадачьтесь, пожалуйста, рокадой из Нахимовского в Гагаринский район. Город задыхается в пробках. Героев Севастополя «стоит», почти круглые сутки».

На это департамент транспорта дал ответ, что ведется активная работа по развитию улично-дорожной сети.

«Планируется к реализации за счет средств федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2025 года» объект «Строительство и реконструкция автомобильной дороги, связывающей Нахимовский, Ленинский, Гагаринский районы города Севастополя «Гераклейская рокада». Указанная дорога напрямую свяжет три района города Севастополя, разгрузит центральные городские улицы, обеспечит безостановочное непрерывное движение по основному направлению и минимизирует транспортные заторы в районе ул.Героев Севастополя», — говорится в комментарии.

Напомним, что о Гераклейской рокаде говорится с момента начала подготовки нового генерального плана Севастополя. Реализация проекта была намечена на 2019-2022 годы. Четырехполосная скоростная автомагистраль протяженностью 9,1 км, расчетная скорость движения по которой составит 100 км/ч, должна проходить в обход исторического центра города и связать Ленинский, Гагаринский и Нахимовский районы. Ее начало — на пересечении Камышовского и Фиолентовского шоссе, а окончание — в районе улицы Генерала Мельника.

Но дальше технико-экономического обоснования проекта в 2019 году дело не пошло. Были определены принципиальные параметры рокады и ее стоимость, но денег на проектирование и строительство в бюджет на 2020 год не заложили.