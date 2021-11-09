Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов в Крым на 2022 год

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило список из 13 направлений полетов в аэропорту Симферополя, которые будут выполняться в 2022 году по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. В него вошли рейсы авиакомпании «Азимут» из Калуги, Пскова и Элисты, Red Wings — из Махачкалы и Саранска, «ИрАэро» — из Тобольска, «Северстали» — из Петрозаводска. Все перечисленные рейсы перевозчики планируют выполнять дважды в неделю.

Авиакомпании «Ямал» согласовали еженедельные рейсы в Симферополь и обратно из Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска, а также полеты два раза в неделю из Салехарда. «Руслайн» планирует выполнять один раз в неделю рейсы между Симферополем и Нарьян-Маром и дважды в неделю — между Симферополем и Тамбовом.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 №1242. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов на субсидируемых маршрутах при перевозке экономическим классом всех категорий пассажиров в обоих направлениях.