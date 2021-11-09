Октябрь в Крыму был засушливым

В бассейнах большинства рек полуострова выпало лишь 3-12,3 мм осадков и только в верховье Бельбека — 24 мм.

Как сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе метеостанции на Ай-Петри их выпало 43% нормы, а в районе Ангарского перевала — 26% нормы.

Неблагоприятная синоптическая обстановка способствовала сохранению режима осенней межени в бассейнах всех рек. Происходило незначительное колебание уровней воды, преимущественно в сторону понижения. Река Альма выше гидропоста Партизанское местами пересохла. На большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.

Приток воды в водохранилища естественного стока за 25 дней октября в млн куб.м составил: Белогорское — 0,703, Симферопольское — 0,753, Счастливое — 0,351, Чернореченское — 0,527.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября 2021 года составил 112, 08 млн куб.м, что на 6,88 млн куб.м меньше, чем месяц назад.