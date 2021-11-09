Готовившие новые теракты в Керчи подростки осуждены

Подростки, которые планировали повторить теракты в образовательных учреждениях Керчи после взрывов и стрельбы в городском колледже, приговорены судом к 4 и 7 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Южный окружной военный суд (город Ростов-на-Дону) вынес приговор в отношении жителей города Керчи, причастных к подготовке террористических актов в образовательных учреждениях города Керчи. В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», — говорится в сообщении УФСБ.

Молодые люди разработали планы вооруженных нападений, найдя в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. По месту жительства у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и приобретенные в сети компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Взрывные устройства подростки испытывали на домашних животных. Также они администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», участников которых склоняли к совершению аналогичных преступлений.

Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений и приговорены [несовершеннолетний] к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и [совершеннолетний] к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима соответственно.

Теракт в Керчи

Студент Владислав Росляков 17 октября 2018 года открыл стрельбу и устроил взрыв в керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, нападавший покончил с собой.