Дома на улице Будищева — свидетели возрождения Севастополя

«Казармы Брестского полка, расквартированного в Севастополе в 1874 году, являются материальным свидетельством возрождения Севастополя как крепости и главной военной базы и восстановления военного присутствия России на Черном море в 1870-х годах после трагической Крымской кампании», — отмечено в документе.

Там же подчеркивается, что рассматриваемое здание имеет важное историко-культурное значение для Севастополя и все признаки объекта культурного наследия регионального значения.

Кроме того, по результатам исследований был определен перечень предмета охраны ОКН: объемно-пространственная композиция — общие и исторические габариты, конфигурации плана и крыши (четырехскатная), высотные отметки перекрытий, а также коньков и скатов; конструктивная система; архитектурно-художественное решение.

Напомним, по требованию общественников Севнаследие включило 10 многоквартирных домов и музыкальную школу на ул.Будищева в список выявленных объектов культурного наследия. По словам заместителя председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степана Самошина, эти двухэтажные дома — бывшие офицерские флигели 49-го пехотного Брестского полка построены примерно в 1910-1911 годах.

— Здания построены как единый комплекс для офицеров 49-го пехотного Брестского полка, который принимал участие в первой обороне Севастополя. Здания сохранили оригинальную облицовку, гранитные ступени и кованые перила в подъездах, — указывает С.Самошин.

При этом жители домов на ул.Будищева с заявлением общественников были не согласны. Люди считают, что их дома никакой исторической ценности не имеют. Жители боятся, что после признания их домов объектами культурного наследия им придется убрать с фасадов кондиционеры, балконы и другие самовольные постройки, как это предусмотрено нормативными актами относительно ОКН.