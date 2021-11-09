Банк РНКБ стал уполномоченным в сфере жилищного строительства в Крыму

Правительство РФ определило Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, как уполномоченный в сфере жилищного строительства в Крыму и Севастополе, следует из опубликованного 9 ноября распоряжения правительства РФ.

«Определить Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество) уполномоченным банком, осуществляющим функции уполномоченного банка в сфере жилищного строительства на территориях Республики Крым и города Севастополя», — цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что функции будут выполняться в рамках федеральных законов, определяющих правила долевого строительства.

РНКБ банк — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.