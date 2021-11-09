Автомобильные аккумуляторные батареи

Ни одно современное транспортное средство не может работать без аккумуляторной батареи. Аккумулятор – это устройство, вырабатывающее электрический ток за счет химической реакции, происходящей при взаимодействии электролита со свинцовыми пластинами.

Содержимое аккумуляторной батареи помещено в герметичный короб из полипропилена. Современный рынок аккумуляторов предлагает широчайший ассортимент разнообразных источников постоянного тока, отличающихся конструктивными особенностями, емкостью и назначением.

Технические характеристики аккумуляторов

Каждый аккумулятор предназначен для обеспечения электрическим током определенного автомобиля. Поэтому при выборе АКБ нужно знать ее характеристики, к которым относятся:

емкость аккумулятора в Ампер-часах;

— пусковой ток в Амперах;

— полярность батареи;

— тип клемм;

— срок эксплуатации;

— срок хранения;

— технология производства.

Как выбрать аккумулятор

Более высокие показатели продлевают срок службы аккумуляторной батареи, но такие аккумуляторы имеют большую стоимость. Так, АКБ для грузовиков отличаются от аккумуляторов, предназначенных для легковых автомобилей, по всем параметрам. Грузовой автомобиль более энергозатратен, поэтому для него требуется источник с большей емкостью и мощностью.

Аккумулятор для грузового ТС значительно дороже. Покупая маломощный аккумулятор с недостаточной емкостью, нужно быть готовым к тому, что его придется поменять в ближайшее время. Его показателей не будет хватать для полного энергоснабжения всей бортовой цепи, поэтому он быстро выйдет из строя.

При выборе аккумулятора в ATL обязательно нужно обращать внимание на расположение и тип клемм. Они бывают следующих видов:

— европейские (стандартные);

‚— азиатские (тонкие);

— боковые (американский стандарт);

— винтовые (американский стандарт);

— с болтами (для грузовых автомобилей).

Не стоит забывать о габаритных размерах АКБ. Каждый автомобиль имеет определенное место для установки батареи. В него можно поместить и надежно закрепить аккумулятор только определенного размера.

Тип корпуса влияет на установку АКБ. Аккумуляторы с азиатским корпусом невозможно установить на российские и европейские автомобили. Американские корпуса подходят только для машин из США. Европейские батареи можно установить на любую европейскую марку.

Качественный аккумулятор, способный прослужить длительное время, имеет более высокую стоимость. Автомагазин АТЛ предлагает большой выбор оригинальных АКБ от мировых лидеров, производящих аккумуляторные батареи для автомобилей. Вся продукция имеет гарантию от производителей.

При покупке аккумулятора стоит также учитывать тип электролита. Аккумуляторы, созданные по технологиям AMG и GEL, имеют общее название — гелевые. Они имеют низкий саморазряд, устойчивы к вибрациям и способны выдавать высокий пусковой ток даже при малом уровне заряда. Этот тип аккумуляторов считается наиболее долговечным и дорогим.