С 8 ноября город возвращается к почти обычной жизни

Объявленные с 30 октября девятидневные выходные дни в Севастополе не продлеваются.

Как сообщила пресс-служба правительства города, с 8 ноября к обычному режиму работы возвращаются:

— медицинские организации;

— образовательные организации, за исключением учреждений дополнительного образования, кружков, секций, работа которых приостановлена до 1 декабря, также запрещено проведение утренников в детских садах с участием родителей;

— возобновляется предоставление государственных услуг.

Кроме того, откроются рестораны, кафе, бары и иные предприятия общественного питания. При этом, в ночное время — с 23.00 до 06.00 — разрешается обслуживание только «на вынос», доставка заказов, а также работа предприятий питания транспортной инфраструктуры.

Разрешение работать получили салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, бассейны, сауны, фитнес-клубы и другие подобные организации.

Возобновляется проведение спортивных, культурных мероприятий, работа кинотеатров, театров, музеев, цирков, с заполняемостью зала не более 50%.

Проводить экскурсии теперь можно при условии присутствия посетителей в количестве не более 30%.

Обращается внимание, что совершеннолетние смогут посещать вышеуказанные организации и мероприятия только при наличии документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, или QR-кода или сертификата о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста, который получен не позднее 72 часов до предъявления.

На предприятиях, работающих в сфере гостиничного бизнеса, осуществляющих санаторно-курортную деятельность, в сфере пассажирского транспорта, на автозаправочных станциях, в организациях общественного питания, туризма, розничной торговли в случае, если вакцинацию прошли менее 80% работников, не вакцинированные сотрудники допускаются к работе только на основании отрицательного результата ПЦР-теста либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2. Проводить обследование необходимо не реже одного раза в семь календарных дней.

При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателей, как и раньше, предписывается:

1. Перевести на дистанционную работу сотрудников в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на четыре недели для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

2. Перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников, за исключением сотрудников, прошедших вакцинацию, перенесших заболевание в течение последних шести месяцев, а также тех, чье присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения функционирования организаций и учреждений.

3. Рекомендовано освободить от работы сотрудников при прохождении вакцинации на два дня с сохранением заработной платы.

4. Необходимо в соответствии с постановлением врио Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 19.10.2021 №162 обеспечить вакцинацию сотрудников на уровне не менее 80% от штатной численности в организациях здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, общественного питания, гостиниц, косметических салонов, фитнес-центров, театров, кинотеатров, почтовой связи, МФЦ.

До 20 ноября необходимо обеспечить вакцинацию персонала первым компонентом, до 25 декабря — вторым компонентом.

До 1 декабря действуют запреты на:

— проведение публичных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий;

— проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских;

— работу кружков и секций;

— проведение досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания.

Сохраняется режим самоизоляции для граждан, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях по заболеваниям, перечень которых утвержден приказом Департамента здравоохранения от 29.10.2020 №1165, в том числе беременных женщин, с возможностью оформить больничный лист.

Ковид пока не сдается

По состоянию на утро 6 ноября в Севастополе зарегистрировано 349 новых случаев заболевания covid-19. Умерли 15 человек в возрасте от 39 до 95 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 41 136 человек, выздоровели 34 550, 1 433 умерли.