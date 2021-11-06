На Северной стороне — две смертельные аварии

В субботу, 6 ноября, под Севастополем, в районе Солнечного столкнулись маршрутный автобус и иномарка. Погиб один человек. Вторая авария с двумя жертвами произошла на Мекензиевых горах: "Ланос" врезался в КамАЗ.

Примерно в 14.31 на правом закруглении автодороги Андреевка – Солнечный водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген-Тигуан», не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону посёлка Солнечный. Водитель кроссовера скончался на месте. Водитель автобуса и четыре пассажира получили различные травмы и были госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники полиции и спасатели. Движение на данном участке дороги закрыто, организован объезд по грунтовой дороге.

По факту ДТП проводится проверка, УМВД России и прокуратурой Севастополя. Также прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок на маршруте N42.

Второе ДТП произошло на 57-м км автодороги Симферополь– Севастополь, приблизительно в 17.45.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Ланос» по неустановленным пока причинам врезался в припаркованный на обочине справа грузовой автомобиль КамАЗ с включённой аварийной сигнализацией. Водителя в кабине грузовика не было.

В результате ДТП водитель и пассажир «Ланоса» скончались на месте, до приезда "скорой".

Сообщается, что на месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС, движение частично закрыто. По факту ДТП начата проверка, все обстоятельства происшествия выясняются.