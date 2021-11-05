Пустырь на улице Катерной можно застраивать

Выдана положительная государственная историко-культурная экспертиза на строительство индивидуальных жилых домов на земельных участках по улице Катерная, 12, 10-Б, 10-А.

Заказчиком экспертизы выступил Крымский региональный центр археологических исследований. Подписал акт о проведении работ лицензированный эксперт-директор историко-археологического музей-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев, Симферополь.

Работы выполнялись для установления наличия или отсутствия объектов археологического наследия в границах земельных участков площадью 0,22 га, подлежащих хозяйственному освоению для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных построек и сооружений (приусадебных участков) с кадастровыми номерами 91:03:001001:514, 91:03:001001:515, 91:03:001001:516.

В описательной части документа сказано, что участки исследований расположены к востоку от Карантинной бухты и в течение времени активно подвергались антропогенному воздействию. В настоящий момент они представляет собой свалку бытового и строительного мусора.

Вблизи изучаемых участков на расстоянии около 320 метров, на улице Адм.Владимирского, расположен объект культурного наследия регионального значения «Казематы, в которых находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и Приморской армии» (11-я батарея). За границы защитной зоны объекта культурного наследия новое строительство не заходит, угроза физической сохранности памятника истории отсутствует.

Кабинетные и полевые исследования

На первом этапе, согласно методике, специалисты проводили кабинетные исследования, включавшие изучение архивных и картографических материалов прошлых лет. На втором — велись натурные полевые исследования. Работы включали в себя визуальный осмотр территории, изучение особенностей рельефа, фотографирование. При закладке шурфов учитывалась потенциальная возможность обнаружения в этих местах археологического культурного слоя или иных визуально не видимых объектов археологии. Третий этап — проведение камеральной обработки полученных материалов.

Вывод экспертизы

В результате научно-исследовательских археологических полевых работ (разведок с шурфовкой) установлено, что объекты археологии, включенные в реестр, выявленные объекты археологии, объекты, обладающие признаками объектов археологии, на земельных участках отсутствуют, а проектная документации не противоречит предмету охраны исторического поселения город Севастополь.