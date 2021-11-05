Завершить реконструкцию музея Крошицкого обещают в конце августа

Назван новый срок окончания реконструкции здания Художественного музея им.Крошицкого. Теперь это конец августа 2022 года. Окончание работ строители намерены приурочить к знаковой дате — 95-летию музея, которую планируется праздновать в будущем октябре. Два месяца (сентябрь и октябрь) музейщики попросили на то, чтобы обжить обновленное здание и «вдохнуть в него жизнь».

С установкой окон не спешат

Однако пока первостепенной проблемой является заполнение оконных проемов. Как известно, здание не одну зиму простояло без окон, что не могло не сказаться на физическом состоянии конструкций.

Как выяснилось, перед установкой здание необходимо просушить, о чем сообщил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

— Если мы хотим сделать плохо, то окна будем ставить сегодня. Если мы хотим сделать хорошо, то, как минимум, здание нужно просушить, — ответил он на вопрос «Севастопольской газеты» о сроках установки окон.

По его информации, в настоящее время в здании музея заканчивается разводка инженерных систем теплоснабжения, объект уже подключен к сетям действующей котельной Севтеплоэнерго.

— Я надеюсь, в течение ноября мы все технические вопросы урегулируем и просушим здание, а после того, как будет достигнута нужная влажность, начнем устанавливать окна, — пояснил И.Гапицонов.

По его информации, 70% окон уже изготовлено. Они выполнены из дорогостоящего дуба.

Он также сообщил об опасениях строителей устанавливать оконные блоки в непросушенное здание: дескать, влага впитается в дерево, оно разбухнет, в результате чего блоки надо будет изымать и переделывать.

— Чтобы так не делать, нужно сделать правильно. Мы не спешим кого-то удивить сроками или взятыми на себя обязательствами, просто хотим сделать качественно, чтобы потом не было стыдно, — добавил И.Гапицонов.

Из его комментария также следует, что для просушки здания его контур закроют щитами и затянут пленкой.

Окна начнут ставить в декабре

— Мы планируем в конце декабря поставить первые окна, заполнив проемы дворового фасада, — вступил в разговор генеральный директор подрядной компании ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

По его словам, крышу планируется закончить в ноябре 2021 года, а закрытие периметра в январе – феврале 2022 года позволит полноценно продолжить работы и к концу августа выполнить их на 100%. Кроме лицевого фасада.

— Потому что лицевой фасад — это отдельная история, и у нас его в контракте нет, — пояснил И.Анацкий.

Он также сообщил, что имеет информацию, что заказчик пытается в этот же срок сделать основной фасад.

— Я не вижу глобальных проблем, почему мы не можем закончить к концу августа, — обозначил позицию И.Анацкий.

Напомним, что реставрационные работы на 435 миллионов рублей должны были завершиться еще в декабре 2019 года. Однако подрядчик — питерская фирма «Гуар» — со своей задачей не справился, в результате срок неоднократно переносили.

Новый подрядчик — ООО «Асгард» — получил разрешение на производство работ в июле 2021 года.