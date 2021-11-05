Севнаследие разрешило реконструкцию дороги к культурному кластеру на мысе Хрустальный

Получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на реконструкцию дороги по ул.Капитанская в районе мыса Хрустальный и Артиллерийской бухты. Акт экспертизы опубликован на сайте Севнаследия.

В целях разработки мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под реконструкцию дороги по ул.Капитанская, была проведена детальная археологическая разведка с шурфовкой. Работы выполнялись в рамках проекта «Парк Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальный с набережной и Артиллерийской бухтой».

Археологические изыскания на участке дороги протяженностью 2,5 км проводились в июне 2021 года. Детально визуально обследовалась полоса шириной 5-10 метров в каждую сторону от оси проектируемой трассы в границах землеотвода.

Признаки археологических объектов на исследуемой территории не отмечены, объекты культурного наследия, обладающие признаками объекта археологического наследия, не выявлены.

При этом в акте экспертизы отмечено, что часть территории дороги находится в границах объекта археологического наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов». Обеспечение сохранности этого объекта культурного наследия в соответствии с предоставленной документацией вполне возможно.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года будет разработан проект планировки и межевания территории ул.Капитанская. Работа проводится в рамках реализации проекта по строительству парка Музейно-мемориального комплекса Защитникам Севастополя на мысе Хрустальный. Документация позволит уточнить трассировку будущей дороги и подъезда к музейному комплексу, также станет понятна целесообразность строительства тоннеля протяженностью около 300 метров между улицами Пожарова и Генерала Петрова.