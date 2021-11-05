Крым 8 ноября выходит на работу

В Республике Крым режим нерабочих дней продлен не будет, но введенные антиковидные ограничения продолжают действовать.

Глава республики Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале, что режим нерабочих дней после 7 ноября в субъекте продлен не будет.

«При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Еще раз убедительно прошу крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией», — написал глава республики.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями с усиленными противоковидными мерами. При этом за работниками сохраняется заработная плата.

Руководители субъектов страны, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции, вправе продлить нерабочие дни после 7 ноября.